Prosegue l’attività del corpo nazionale dei vigili del fuoco per le verifiche di stabilità, su strutture ed edifici, a seguito della scossa sismica che ha colpito l’area dei Campi Flegrei il 13 marzo: al momento sono stati effettuati 560 interventi. Per le verifiche strutturali di lunedì 17 marzo sono operativi dieci moduli per la ricognizione esperta e caratterizzazione strutture provenienti da tutti i comandi della Campania.