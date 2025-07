Tempesta su New York: metropolitana invasa dall'acqua

Violenti nubifragi e inondazioni in New Jersey e a New York, dove numerosi veicoli sono rimasti bloccati e le metropolitana completamente allagate sono state chiuse. Dichiarato lo stato d’emergenza. In alcuni video si vede l'acqua che si riversa in una stazione della metropolitana di Manhattan, sommergendo la banchina, mentre i passeggeri a bordo osservano la scena impressionante. Alcune delle principali arterie di New York, come le corsie in direzione nord della Saw Mill River Parkway e della Cross Bronx Expressway, sono state chiuse a causa di allagamenti e della caduta di alberi.