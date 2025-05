Telefonata Trump-Putin: c'è stato il feeling?

Oltre due ore di telefonata in cui, almeno secondo il resoconto del Cremlino, Vladimir Putin e Donald Trump hanno deciso di rivolgersi uno all'altro utilizzando solamente i nomi di battesimo per tentare di effettuare passi avanti in merito alla ricerca della soluzione del conflitto in Ucraina. Per ambo le parti il colloquio è stato positivo. Putin ha parlato di una conversazione "franca e molto utile". Trump, dal canto suo, ha detto che la telefonata "è andata molto bene". Prima i convenevoli, poi l'Ucraina. Per capire quali saranno gli effetti reali della conversazione occorrerà attendere.