Teheran pronta a chiudere Hormuz: allarme globale sul petrolio

Il Parlamento iraniano chiede ufficialmente la chiusura dello Stretto di Hormuz, snodo cruciale per il transito di un terzo del petrolio mondiale. Dopo la prudenza del governo, la mossa segna un'escalation della crisi con gli Stati Uniti. Il vicepresidente americano Vance avverte: "È un suicidio per l’economia iraniana". Intanto i mercati tremano: dai paesi del Golfo arrivano sempre meno barili e i prezzi del greggio sono già saliti del 19% in dieci giorni. Attesi lunedì i nuovi scossoni sulle borse e i rincari su diesel e gas.