Taylor Swift si sposa con Travis Kelce

Per anni le ha cantate ai suoi ex ma adesso la musica... è cambiata. Taylor Swift ce l'ha fatta: si sposa. L'annuncio in un post condiviso sui social col fidanzato Travis Kelce. "La tua insegnante di inglese e il tuo insegnante di ginnastica si sposano", in sottofondo la hit "So high school" e una serie di scatti in un giardino fiorito, che in meno di un'ora hanno ottenuto oltre 11 milioni di visualizzazioni in rete. Lui in ginocchio, gli abbracci, lei che mostra l'anello: il più romantico dei copioni è andato in scena dopo due anni di love story e parecchie precedenti delusioni d'amore, puntualmente declinate in musica.