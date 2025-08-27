Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
People
insieme da due anni

Taylor Swift si sposa con Travis Kelce

L'annuncio del fidanzamento"sui social

di Silvia Carrera
27 Ago 2025 - 13:43
01:35 

Per anni le ha cantate ai suoi ex ma adesso la musica... è cambiata. Taylor Swift ce l'ha fatta: si sposa. L'annuncio in un post condiviso sui social col fidanzato Travis Kelce. "La tua insegnante di inglese e il tuo insegnante di ginnastica si sposano", in sottofondo la hit "So high school" e una serie di scatti in un giardino fiorito, che in meno di un'ora hanno ottenuto oltre 11 milioni di visualizzazioni in rete. Lui in ginocchio, gli abbracci, lei che mostra l'anello: il più romantico dei copioni è andato in scena dopo due anni di love story e parecchie precedenti delusioni d'amore, puntualmente declinate in musica.

taylor swift

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri