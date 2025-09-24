Logo Tgcom24
Taylor Mega: "Non posso avere figli, congelerò gli ovuli"

L'influencer si commuove raccontando ai follower il delicato momento che sta attraversando: "Non mi perdonerei mai il fatto di non essermi data questa possibilità"

24 Set 2025 - 11:51
04:11 

Taylor Mega è commossa fino quasi alle lacrime mentre condivide con i follower un aspetto molto delicato della sua vita. Due anni fa ha scoperto di non poter avere figli in maniera naturale, e per questo ha deciso di congelare gli ovuli così da non precludersi l'opportunità di diventare mamma. "Non mi perdonerei mai il fatto di non essermi data questa possibilità" dice ai follower nel filmato in cui racconta il percorso che ha attraversato e il dolore.

