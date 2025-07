Targa di Matteotti vandalizzata, Giuli: "Atto vile"

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha fatto visita al monumento dedicato alla memoria di Giacomo Matteotti, sul lungotevere a Roma, vandalizzato. Sono state divelte due targhe, tra cui quella che riportava la celebre citazione del deputato socialista “Uccidete me, ma l’idea che è in me non la ucciderete mai”. Ai cronisti presenti, Giuli ha detto: “Atto di viltà che inorridisce la nostra coscienza repubblicana”, aggiungendo che “auspico che i responsabili vengano trovati”. “Non è la prima volta? No, ma dovrebbe essere l’ultima”, afferma il ministro, prima di rendere omaggio al monumento.