Tanti auguri Fonzie!

Henry Winkler sarà ricordato per sempre per il personaggio della serie "Happy Days"di Massimo Cerri
Nato a New York, figlio di immigrati tedeschi, il futuro Fonzie ottiene un master in Belle Arti nel 1970. Quattro anni dopo inizia la fantastica avventura di "Happy Days" che gli regala fama e popolarità. Arthur Fonzarelli, detto Fonzie, è il duro dal cuore tenero. Il ribelle con il giubbotto di pelle che chiama le ragazze con uno schiocco di dita.
A partire dal 2003, l’attore ha iniziato a scrivere una fortunata serie di libri per ragazzi ispirato alla sua infanzia con problemi di dislessia.