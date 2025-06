Tajani sugli italiani a Guantanamo: "Nessun pericolo, domani parlerò con Rubio"

I cittadini italiani presenti irregolarmente negli Stati Uniti non rischiano di essere trasferiti nel carcere di Guantanamo. A chiarirlo è il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Le prime informazioni che arrivano dal Dipartimento per la Sicurezza nazionale indicano che Guantanamo potrebbe essere utilizzata per i clandestini provenienti da Paesi che non accettano i rimpatri", ha spiegato Tajani. Un’eventualità che, secondo il ministro, non riguarda l’Italia.