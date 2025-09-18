Tajani su Gaza: "Sui banchi del governo non c'è nessuno al servizio di Israele"

A Montecitorio il dramma dei palestinesi è ancora causa di tensione. Le spiegazioni sulla linea italiana arrivano tuttavia poche ore dopo in Senato. Il Governo è favorevole a nuove sanzioni contro i coloni violenti e gli stessi ministri israeliani, 2400 le tonnellate di beni inviate nella Striscia. "Il nostro obiettivo è due stati che convivano”, dice il ministro Tajani. I 5 stelle attaccano sull’odierno sequestro di armi al porto di Ravenna presumibilmente destinate a Israele. "Non sono armi italiane”, replica il ministro. E sottolinea. "Sui banchi del governo non c’è nessuno al servizio di Israele".

