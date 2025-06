Tajani: "L'Iran ha superato la linea rossa sull'atomica"

"Sull'arma atomica Teheran ha superato la linea rossa", ad affermarlo è Antonio Tajani e tanto basta per dare l'idea della tensione di queste ore. Il ministro degli Esteri, nell'informativa ai senatori e deputati delle Commissioni esteri, illustra la posizione del governo dopo l'attacco di Israele all'Iran. Un'evoluzione preoccupante che vede in queste ore la diplomazia italiana adoperarsi per evitare un'ulteriore escalation militare. Giorgia Meloni ha avviato col presidente americano Trump un giro di consultazioni con vari leader. Si predilige la linea del dialogo, c'è la consapevolezza del ruolo determinante degli Stati Uniti, soprattutto al tavolo negoziale con l’Iran. Poi gli altri scambi di vedute con il cancelliere tedesco Merz e con la presidente della Commissione europea von der Leyen, quelli con i vice Salvini e Tajani e i ministri interessati, insieme ai servizi segreti.