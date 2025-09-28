Tajani chiude la tre giorni di Forza Italia a Telese

Tre giorni di dibattiti, confronti e ospiti con l'obiettivo di far crescere il Paese. Forza Italia chiude la tre giorni di Telese con l'intervento del segretario azzurro Antonio Tajani. "Che messaggio è stato dato all'opinione pubblica, da chi dai banchi del Parlamento accusava il governo di avere le mani sporche di sangue, di essere complici di chissà quale genocidio. Siamo il Paese al mondo che ha accolto più palestinesi rifugiati da Gaza", ha sottolineato il vicepremier e ministro degli Esteri.