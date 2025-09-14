Logo Tgcom24
LA KERMESSE

Tajani chiude la tre giorni di "Azzurra Libertà"

A San Benedetto del Tronto, tanti giovani"hanno portato idee, proposte, voglia di fare e amore per l'Italia

di Enrico Laurelli
14 Set 2025 - 21:07
Il segretario di Forza Italia Antonio Tajani chiude "Azzurra Libertà", la tre giorni di San Benedetto del Tronto dove tanti giovani hanno portato idee, proposte, voglia di fare e amore per l'Italia. "Mettere alla gogna l'avversario politico è indegno di chi fa politica in un Paese democratico", dice il leader azzurro. "La sinistra ormai è solo sinistra, il centrosinistra non esiste più", aggiunge. E poi affronta i temi economici: "Aboliamo le tasse sui redditi, sulle tredicesime, sui premi di produzione, sugli straordinari, sui festivi".

