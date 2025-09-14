Tajani chiude la tre giorni di "Azzurra Libertà"

A San Benedetto del Tronto, tanti giovani"hanno portato idee, proposte, voglia di fare e amore per l'Italiadi Enrico Laurelli
Il segretario di Forza Italia Antonio Tajani chiude "Azzurra Libertà", la tre giorni di San Benedetto del Tronto dove tanti giovani hanno portato idee, proposte, voglia di fare e amore per l'Italia. "Mettere alla gogna l'avversario politico è indegno di chi fa politica in un Paese democratico", dice il leader azzurro. "La sinistra ormai è solo sinistra, il centrosinistra non esiste più", aggiunge. E poi affronta i temi economici: "Aboliamo le tasse sui redditi, sulle tredicesime, sui premi di produzione, sugli straordinari, sui festivi".
