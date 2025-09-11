Tajani: "Attacco russo in Polonia è inaccettabile"

Il ministro degli Esteri ha tenuto in Senato un'informativa sulle crisi internazionali: "Pronti a valutare sanzioni a Israele proposte da Von der Leyen"di Laura Berlinguer
Ferma condanna dell'attacco russo in Polonia, totale solidarietà a Varsavia. Il ministro Tajani, nell'informativa in Parlamento, conferma l'impegno dell’Italia in difesa della sovranità e dell’integrità territoriale. L’Italia ribadisce pieno sostengo all'Ucraina, voterà a favore del nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Pressioni necessarie per spingere la Russia alla pace, al cui tavolo dovrà sedere anche l’Europa. Ma ribadisce: "Nessun soldato italiano in Ucraina".
