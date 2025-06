Tajani al Tg5: "Israele e Iran cerchino il dialogo, è l'unica soluzione"

Tajani ha ribadito l’importanza del confronto: “La nostra via è come sempre quella del dialogo”. Ha definito “pericolose” le dinamiche di “azioni e reazioni” e ha avvertito: “Il rischio è che la situazione esploda nell’area”. Infine, ha fatto sapere che non ci sono “segnalazioni preoccupanti” riguardo ai militari italiani in Iraq e alla marina nel Mar Rosso, ma “la situazione viene seguita minuto per minuto”.