Taiwan, migliaia in piazza per protestare contro la Cina

A Taiwan migliaia di sostenitori del Partito Democratico Progressista favorevole all'indipendenza dalla Cina, si sono riuniti nel centro della Capitale Taipei per ascoltare attivisti della società civile, scrittori, musicisti e altri sostenitori della revoca, che potrebbe potenzialmente dare al partito, noto anche come DPP, la maggioranza in parlamento. Il DPP ha vinto le elezioni presidenziali dello scorso anno, ma non ha ottenuto la maggioranza in parlamento. Da allora, i nazionalisti filo-cinesi, noti anche come KMT, e i loro alleati hanno cercato di ostacolare il potere dell'esecutivo e hanno bloccato leggi fondamentali, in particolare il bilancio della difesa. Ciò è stato visto come un indebolimento sia della democrazia conquistata a fatica da Taiwan, sia della sua capacità di scoraggiare la minaccia di invasione da parte della Cina, che considera l'isola parte del proprio territorio. Queste preoccupazioni hanno spinto gli attivisti a promuovere una campagna per il voto di revoca nei distretti in cui i nazionalisti erano considerati più vulnerabili, ottenendo successo in 24 distretti in cui le votazioni sono previste questo fine settimana. Per avere successo, una misura di revoca deve ottenere il 40% dei voti dei cittadini di un distretto, dopodiché si terranno elezioni speciali per assegnare il seggio, alle quali potranno partecipare tutti i partiti.