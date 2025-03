Svetlana Tikhanovskaya, leader dell'opposizione bielorussa: "Per l'Ue, l'unità è l'elemento chiave"

"Nel mio Paese ogni giorno le persone vengono arrestate perché sono contro il regime e sostengono l’Ucraina. È possibile finire in carcere anche per una donazione di 5 euro". Lo racconta Svetlana Tikhanovskaya, leader dell’opposizione bielorussa, intervistata da Tgcom24. Tikhanovstaya è in esilio dal 2020, dopo che suo marito, il blogger e attivista Sergei Tikhanovsky, è stato arrestato durante la campagna elettorale per le elezioni presidenziali in Bielorussia. Così ha deciso di candidarsi al suo posto contro il regime di Alexander Lukashenko. "Mio marito è in carcere da 5 anni come oltre 1.200 persone. Non ho sue notizie da due. Non so nemmeno se sia ancora vivo" dice la leader dell'opposizione bielorussa. "Per l'Ue l'unità è l'elemento chiave. Se non si mostrano potenza e forza le prossime vittime saranno i paesi europei" conclude