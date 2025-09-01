Logo Tgcom24
Si chiama GREAT

Svelato il piano Usa per "Gaza Riviera"

Ecco il progetto della Casa Bianca per il dopoguerra nella Striscia

di Paola Nurnberg
01 Set 2025 - 13:03
01:22 

Si chiama GREAT - acronimo inglese per Ricostruzione, accelerazione economica e trasformazione di Gaza - il progetto della Casa Bianca per il dopoguerra nella Striscia. Un piano che punta a far rifiorire quel piccolo lembo di terra spazzando via le macerie ma anche i suoi due milioni di occupanti. Lo rivela il Washington Post, che rispolvera le indiscrezioni di alcuni mesi fa, quando erano circolate le prime voci e un video generato dall'Intelligenza artificiale ch mostrava il progetto lussuoso della cosiddetta Gaza Riviera.

