l'intervento dei vigili del fuoco

Sul tetto dell'auto per il maltempo, lo spettacolare salvataggio di madre e bimbo di 10 mesi

L'operazione è stata portata a termine a Lentate sul Seveso (Monza e Brianza)

23 Set 2025 - 09:40
01:00 

Sono stati oltre 650 gli interventi di soccorso tecnico urgente effettuati dai vigili del fuoco in Lombardia a causa della forte ondata di maltempo che si è abbattuta lunedì sulla Regione. Spettacolare l'operazione portata a termine a Lentate sul Seveso (Monza e Brianza), dove sono stati recuperati al verricello un bimbo di 10 mesi e la madre, che, per sfuggire all'acqua, si erano rifugiati sul tetto della loro auto.

