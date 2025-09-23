Sul tetto dell'auto per il maltempo, lo spettacolare salvataggio di madre e bimbo di 10 mesi

Sono stati oltre 650 gli interventi di soccorso tecnico urgente effettuati dai vigili del fuoco in Lombardia a causa della forte ondata di maltempo che si è abbattuta lunedì sulla Regione. Spettacolare l'operazione portata a termine a Lentate sul Seveso (Monza e Brianza), dove sono stati recuperati al verricello un bimbo di 10 mesi e la madre, che, per sfuggire all'acqua, si erano rifugiati sul tetto della loro auto.