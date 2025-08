Si aggrava la crisi umanitaria nella città assediata di El Fasher, in Sudan: migliaia di persone sono costrette a mangiare mangime per animali per sopravvivere. “Stiamo soffrendo tantissimo per la mancanza di cibo e acqua. Abbiamo fame. I nostri bambini sono nudi. Non abbiamo nulla da mangiare se non mangime per animali. Non c'è acqua, non abbiamo nulla”, ha detto Fatma Yaqoub, madre sfollata.