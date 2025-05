Stress test Comunali, Schlein: "Pronti anche al voto anticipato"

Intervistata al Festival dell'Economia di Trento, Elly Schlein butta lì una risposta che spiazza la platea e anche il direttore Ferruccio de Bortoli. "La partita è aperta, - dichiara la segretaria dem, - e il Pd è pronto a giocarsela. In una campagna elettorale, da adesso fino alle politiche del 2027, che potrebbe anche finire in anticipo, nel 2026. La partenza già il prossimo fine settimana". Referendum e amministrative: al Nazareno hanno fissato l'asticella di una vittoria senza quorum ai referendum dell'8 e 9 giugno a 12 milioni di voti, quanti quelli ottenuti dal centrodestra nel 2022, per dire che il centrosinistra unito vale almeno quanto l'attuale maggioranza. "Se poi le regionali in autunno finisse con un 4 a 1, strappando le Marche al centrodestra", (dando per probabili le vittorie in Toscana, Puglia e Campania), Elly Schlein romperebbe gli indugi, convocando un congresso anticipato di due anni per mettere nell'angolo riformisti e cattolici, blindare la sua maggioranza e candidarsi premier della coalizione.