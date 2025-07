Strage in Bangladesh: aereo militare si schianta su una scuola

Ci sono diverse vittime e oltre 100 feriti in Bangladesh, dove un jet da addestramento dell'aeronautica militare è schiantato su un campus scolastico a Dacca. Tra le vittime c'è anche il pilota. Il velivolo F-7 BGI, di fabbricazione cinese, secondo quanto riferito dall'esercito e da un funzionario dei vigili del fuoco, si è schiantato sul campus della Milestone School and College, nel quartiere di Uttara, mentre gli studenti stavano seguendo le lezioni. L'esercito ha dichiarato che il jet è decollato alle 13:06 ora locale e si è schiantato poco dopo, prendendo immediatamente fuoco. Al momento la causa non è chiara.