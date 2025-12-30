Logo Tgcom24
stime agghiaccianti

Strage di soldati russi in Ucraina: fino a 350mila morti in 10 mesi

Secondo l'emittente Bbc sono circa 160mila i militari deceduti confermati dall'inizio del conflitto

di Luca Pesante
30 Dic 2025 - 18:57
01:34 
ucraina
russia