Strage di Capaci, Mattarella ricorda Falcone: "Dare continuità allo sradicamento della mafia"

Trentatré anni dopo la strage di Capaci, si riparte sempre da dove tutto è iniziato. Per non dimenticare, per chiedere la verità sull'attentato che uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie magistrata Francesca Morvillo, gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani, Rocco Di Cillo. Presenti alcuni ministri, il capo della polizia. A Palermo, si ricordano le vittime di tutte le stragi compiute da Cosa Nostra. "Occorre dare continuità all'opera di sradicamento della mafia, cogliendone le trasformazioni, le zone grigie", ha ricordato il capo dello Stato Sergio Mattarella. "Il governo è e sarà sempre in prima linea nella lotta contro ogni forma di criminalità", ha sottolineato il premier Giorgia Meloni.