Strage Air India, mistero sul decollo: recuperata una scatola nera

Proseguono le indagini sul disastro del volo AI 171 di Air India, precipitato poco dopo il decollo da Ahmedabad: 261 le vittime, tra cui 241 passeggeri e almeno 20 persone a terra. Recuperata una delle due scatole nere, fondamentale per chiarire perché un velivolo moderno come il Boeing 787 non sia riuscito a prendere quota. Tra le vittime anche una coppia diretta a Londra con i figli, due giovani britannici e un ragazzo tornato dall’India dopo il funerale del padre. Si salva solo Vishwash Ramesh, 24 anni, forse per la vicinanza all’uscita di emergenza.