Stop della Corte dei Conti al Ponte sullo Stretto

Dopo cinque ore di udienza e quattro di camera di consiglio, la Corte dei Conti in seduta collegiale decide di non ammettere al visto di legittimità la delibera del comitato interministeriale con cui - lo scorso agosto - il governo aveva approvato il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina. No, dunque, alla registrazione dell’atto da parte della sezione centrale di controllo della Corte: le motivazioni della scelta arriveranno fra 30 giorni. Un terremoto cui l’esecutivo reagisce immediatamente. È "l'ennesimo atto di invasione della giurisdizione sulle scelte del governo e del parlamento", tuona il premier Meloni, che convoca una riunione urgente a palazzo Chigi. E puntualizza: "Per avere un'idea della capziosità, una delle censure ha riguardato l'avvenuta trasmissione di atti voluminosi con link, come se i giudici contabili ignorassero l'esistenza dei computer", prosegue Meloni.