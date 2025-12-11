Stoccolma, il gala dei Nobel

Logo Tgcom24
11 Dic 2025 - 12:25
A Stoccolma si è svolto il tradizionale banchetto per celebrare i premi Nobel, che si tiene ogni anno il 10 dicembre nella Sala Blu del Municipio di Stoccolma. Alla cerimonia era presente la famiglia reale svedese, Re Gustavo con la regina Silvia e la principessa Vittoria erede al trono. Con oltre 1300 invitati, include una cena preparata da chef stellati, discorsi, musica e infine il ballo nella Sala d'Oro. L'evento seguitissimo in Svezia è trasmesso in diretta tv.

