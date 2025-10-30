Stipendi, ecco com'è l'andamento

Più soldi in busta paga, per i privati e, soprattutto, nel settore pubblico. A certificarlo l'ultimo bollettino dell'Istat aggiornato a fine settembre. Gli stipendi aumentano a livello generale del 2,6% rispetto al 2024. L'incremento più marcato (+3,3%) si registra nella pubblica amministrazione, mentre risulta più contenuto per i dipendenti dell'industria (2,3%) e dei servizi privati (2,4%). I dipendenti hanno fatto uno scatto in avanti addirittura del 7,2% in un anno. Ma l'istituto di statistica sottolinea che il potere d'acquisto dei lavoratori non è ancora tornato ai livelli precedenti alla pandemia.