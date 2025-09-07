Stellantis, il ministro Urso a Tgcom24: "Domani incontro con l'ad Filosa, sintonia con proposte del governo"

"Domani incontrerò l'ad di Stellantis Filosa e l'Anfia". Lo ha detto il ministro delle Imprese e il Made in Italy Adolfo Urso in un'intervista al Tgcom24 a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio. Il ministro Urso ha sottolineato che la nuova governance di "Stellantis è in sintonia con le proposte politiche del governo italiano". "Colgo in modo positivo le dichiarazioni del nuovo amministratore delegato di Stellantis, che è un italiano. La nuova governance - ha sottolineato Urso - è tornata con la testa in Italia, è tornata in Acea, e ha sposato le posizioni del governo italiano sulla neutralità tecnologica". L'obiettivo di un milione di auto Stellantis? "Se cambiano le regole europee nella direzione che noi e tutte le associazioni di impresa europee reclamano in modo determinato", ha risposto.