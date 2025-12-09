Dalla stazione spaziale cinese arrivano le spettacolari immagini degli astronauti

Il comandante della missione Shenzhou-21 apre il portello del modulo laboratorio Wentian e si occupa di varie attività di manutenzione della stazione
Continua la gara per la supremazia tecnologica nello spazio tra Cina e Stati Uniti. Da Pechino, o meglio dalla stazione orbitale cinese, arrivano le spettacolari immagini dell’attività extraveicolare degli astronauti cinesi. Il comandante della missione Shenzhou-21, Zhang Lu apre il portello del modulo laboratorio Wentian e si occupa di varie attività di manutenzione della stazione spaziale.