Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
L'INVITO DEL PRESIDENTE TURCO

Stato Palestina, Erdogan: "Decisione storica, ora il cessate il fuoco a Gaza"

Il discorso del presidente turno all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York

23 Set 2025 - 10:22
01:02 

Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha affermato che la decisione di alcuni Paesi, tra cui alcuni membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, di riconoscere lo Stato di Palestina è stata "una decisione storica molto importante". Parlando all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, Erdogan ha anche affermato di sperare che i Paesi che hanno avuto il "coraggio" di riconoscere lo Stato di Palestina sostengano questa posizione storica con "misure decisive, concrete e deterrenti". "Ora è necessario dichiarare un cessate il fuoco, consentire l'ingresso senza ostacoli degli aiuti umanitari a Gaza e Israele deve ritirare le sue forze da Gaza", ha aggiunto.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri