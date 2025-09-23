Stato Palestina, Erdogan: "Decisione storica, ora il cessate il fuoco a Gaza"

Il discorso del presidente turno all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York
Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha affermato che la decisione di alcuni Paesi, tra cui alcuni membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, di riconoscere lo Stato di Palestina è stata "una decisione storica molto importante". Parlando all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, Erdogan ha anche affermato di sperare che i Paesi che hanno avuto il "coraggio" di riconoscere lo Stato di Palestina sostengano questa posizione storica con "misure decisive, concrete e deterrenti". "Ora è necessario dichiarare un cessate il fuoco, consentire l'ingresso senza ostacoli degli aiuti umanitari a Gaza e Israele deve ritirare le sue forze da Gaza", ha aggiunto.
