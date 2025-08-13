Logo Tgcom24
nella Carolina del Sud

Stati Uniti, in autostrada un fulmine colpisce i cavi elettrici

Fiamme, scintille e fumo: blackout e traffico interrotto

13 Ago 2025 - 11:41
00:43 

Un fulmine si è abbattuto su un'autostrada a Mount Pleasant, nella Carolina del Sud, negli Stati Uniti, causando interruzioni di corrente su vasta scala. La polizia locale ha riferito che l'incidente è avvenuto all'incrocio tra l'autostrada 17 e Shelmore Boulevard, dove il fulmine ha abbattuto i cavi elettrici che attraversavano la carreggiata, causando blackout e interrompendo il traffico nella zona. Le immagini della telecamera a bordo dell'auto della polizia mostrano il momento in cui il fulmine colpisce i cavi provocando fiamme, scintille e fumo. 

