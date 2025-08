Stati generali di Forza Italia, Tajani: "Noi non ci fermiamo"

"Questa è una famiglia che non si ferma mai. Mentre altri vanno in vacanza, noi parliamo di politica e ci stiamo preparando a una campagna elettorale in Calabria". Così Antonio Tajani, dal palco degli Stati generali di Forza Italia, a Reggio Calabria. Il leader azzurro ha espresso grande fiducia nel risultato elettorale, sostenendo che "i consensi aumenteranno perché i calabresi si rendono conto e si renderanno conto di cosa significa avere un buon governo regionale".