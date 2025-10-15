Stasera in prima serata su Canale 5 Silvia Toffanin torna con "This Is Me"

Ormai ci siamo. Stasera in prima serata su Canale 5, Silvia Toffanin torna con la seconda edizione di "This Is Me", prodotto per Mediaset da Fascino PGT. Tanti ospiti speciali si raccontano a cuore aperto e ripercorrono una carriera e una vita straordinarie: Laura Pausini, Flavia Pennetta, Deborah Compagnoni, Zlatan Ibrahimovic, Christian De Sica. E ancora Eleonora Abbagnato, Alberto Tomba, Gigi D'Alessio e molti altri.