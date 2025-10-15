Logo Tgcom24
Stasera in prima serata su Canale 5 Silvia Toffanin torna con "This Is Me"

Tanti ospiti speciali si raccontano a cuore aperto e ripercorrono una carriera e una vita straordinarie

di Eleonora Rossi Castelli
15 Ott 2025 - 12:59
01:29 

Ormai ci siamo. Stasera in prima serata su Canale 5, Silvia Toffanin torna con la seconda edizione di "This Is Me", prodotto per Mediaset da Fascino PGT. Tanti ospiti speciali si raccontano a cuore aperto e ripercorrono una carriera e una vita straordinarie: Laura Pausini, Flavia Pennetta, Deborah Compagnoni, Zlatan Ibrahimovic, Christian De Sica. E ancora Eleonora Abbagnato, Alberto Tomba, Gigi D'Alessio e molti altri.

