L'INCONTRO INFORMALE

Starmer riceve Zelensky a Downing Street con un abbraccio

Il faccia a faccia alla vigilia dei colloqui tra Putin e Trump in Alaska

14 Ago 2025 - 15:05
00:39 

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Downing Street ed è stato accolto dal primo ministro britannico Keir Starmer con un grande abbraccio. L'incontro informale precede gli attesissimi colloqui tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin in Alaska. I due hanno chiacchierato brevemente fuori dalla portata dei microfoni e non hanno risposto alle domande dei giornalisti. 

Il Regno Unito e l'Ucraina hanno voluto dare oggi "un potente segno di unità e di forte determinazione a ottenere una pace giusta e duratura", si legge in una nota diffusa da Downing Street. I due leader concordano che il vertice in Alaska offre "una concreta chance di progresso" verso la fine della guerra russo-ucraina "a patto che Putin agisca in modo tale da provare di essere serio riguardo alla pace".

