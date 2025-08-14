Starmer riceve Zelensky a Downing Street con un abbraccio

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Downing Street ed è stato accolto dal primo ministro britannico Keir Starmer con un grande abbraccio. L'incontro informale precede gli attesissimi colloqui tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin in Alaska. I due hanno chiacchierato brevemente fuori dalla portata dei microfoni e non hanno risposto alle domande dei giornalisti.