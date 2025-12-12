Logo Tgcom24
Star Wars torna con Fate of the Old Republic

Dal palco dei TGA 2025 arriva il nuovo progetto Arcanaut Studios diretto dall'ex-autore di Knights Of The Old Republic, Casey Hudson.

12 Dic 2025 - 14:44
01:30 