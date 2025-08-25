Sri Lanka, lo spettacolo degli aquiloni nel cielo di Colombo

Centinaia di aquiloni di diverse forme e dimensioni hanno popolato il cielo di Colombo, capitale dello Sri Lanka, quando ha preso il via il Festival Internazionale degli Aquiloni. Tra le nuvole rappresentati elefanti, leopardi, panda, uccelli e serpenti ma anche girasoli e vari personaggi dei fumetti, tra cui Pinocchio. Hanno partecipato al Festival appassionati provenienti da 25 Paesi, tra cui Germania, Paesi Bassi, Malesia, Indonesia, Francia, Australia, Cina, Thailandia, Corea del Sud, India e Singapore, si sono uniti a circa 500 aquilonisti dello Sri Lanka. L'evento è stato organizzato dall'Ufficio per la Promozione Turistica dello Sri Lanka nell'ambito della campagna di branding della capitale Colombo.