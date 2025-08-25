Springsteen festeggia 50 anni di "Born to Run" con un brano inedito

"Born To Run". L'album mito che ha consacrato Bruce Springsteen leggenda del rock usciva nell'agosto del 1975. Esattamente 50 anni fa. Il boss aveva già pubblicato due dischi con buone recensioni ma il grande pubblico ancora non lo conosceva cosi' si mise a scrivere il pezzo divenuto poi inno universale di speranza, ribellione, fame di vita e voglia di futuro.