Il boss "nato per correre" da mezzo secolo

Springsteen festeggia 50 anni di "Born to Run" con un brano inedito

Nell'agosto 1975 usciva il disco della consacrazione per il Boss, trainato dall'immortale singolo che dava il nome all'album. Ora, per festeggiarlo esce""Lonely Night In The Park", un pezzo registrato"all'epoca ma rimasto"fuori dall'lp

di Maria Vittoria Corà
25 Ago 2025 - 15:24
01:34 

"Born To Run". L'album mito che ha consacrato Bruce Springsteen leggenda del rock usciva nell'agosto del 1975. Esattamente 50 anni fa. Il boss aveva già pubblicato due dischi con buone recensioni  ma il grande pubblico ancora non lo conosceva cosi' si mise a scrivere il pezzo  divenuto poi inno universale di speranza, ribellione, fame di vita e voglia di futuro. 

