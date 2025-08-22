Spettacolare tromba marina all'Elba: notte di paura

Una spettacolare quanto paurosa tromba marina si è formata davanti all’Isola d’Elba nella notte. La scena è stata immortalata in un video da un cittadino e rilanciata sui social dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. L’episodio è solo l’ultimo segnale della forte instabilità che da giorni sta interessando la costa toscana. Dopo i violenti temporali che mercoledì 20 agosto avevano già colpito il Livornese e la Maremma, una nuova ondata di maltempo, con pioggia forte e fulmini, si è abbattuta nelle ultime ore sulla zona, causando disagi e apprensione tra residenti e turisti.