Spazio, partito il nuovo equipaggio della Stazione Internazionale

Due russi e un americano in arrivo sulla Iss con la"Sojuz MS-28
Lanciata con successo la Sojuz MS-28, la nuova missione diretta verso la Stazione Spaziale Internazionale: a bordo ci sono l'astronauta della Nasa Chris Williams e i cosmonauti russi Sergey Kud-Sverchkov e Sergey Mikayev. La missione è partita alle 10:27 ora italiana dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakistan, e raggiungerà la Iss intorno alle 13:38 dove si aggancerà al modulo Rassvet.
Un lancio avvenuto nel Giorno del Ringraziamento negli Stati Uniti e che porterà i 3 membri dell'equipaggio a trascorrere circa otto mesi a bordo della Stazione spaziale come membri delle missioni Expedition 73 ed Expedition 74. "Durante la sua permanenza a bordo della stazione, Williams condurrà ricerche scientifiche e dimostrazioni tecnologiche volte a far progredire l'esplorazione spaziale umana e a migliorare la vita sulla Terra", ha spiegato la Nasa in una nota.
Questa è la prima esperienza in orbita per l'americano, così come anche per Mikaev mentre Kud-Sverchkov è già stato in orbita una volta tra ottobre 2020 ad aprile 2021, e avrà il compito di realizzare una serie di esperimenti scientifici, tra cui alcuni ideati per migliorare l'efficienza del carburante criogenico e far crescere cristalli semiconduttori nello spazio, e di istallare e testare un nuovo macchinario per fare allenamenti fisici a bordo della Iss. Ad attendere il terzetto in orbita saranno i 7 membri in questo momento a bordo della Stazione comandati dal russo Sergey Ryzhikov, e il loro incontro, seguito poi da una breve cerimonia di benvenuto, è previsto dalle 16:10 con l'apertura del portellone della navetta Soyuz.