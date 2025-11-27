Spazio, partito il nuovo equipaggio della Stazione Internazionale

Questa è la prima esperienza in orbita per l'americano, così come anche per Mikaev mentre Kud-Sverchkov è già stato in orbita una volta tra ottobre 2020 ad aprile 2021, e avrà il compito di realizzare una serie di esperimenti scientifici, tra cui alcuni ideati per migliorare l'efficienza del carburante criogenico e far crescere cristalli semiconduttori nello spazio, e di istallare e testare un nuovo macchinario per fare allenamenti fisici a bordo della Iss. Ad attendere il terzetto in orbita saranno i 7 membri in questo momento a bordo della Stazione comandati dal russo Sergey Ryzhikov, e il loro incontro, seguito poi da una breve cerimonia di benvenuto, è previsto dalle 16:10 con l'apertura del portellone della navetta Soyuz.