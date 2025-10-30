Spazio, la Cina manda in orbita 4 topi: l'addestramento

La Cina ha presentato la squadra della Shenzhou-21 che decollerà il 31 ottobre dal centro di lancio di Jiuquan, nella Cina Nord-occidentale, verso la stazione spaziale Tiangong. Tra loro c'è anche il più giovane astronauta del Paese a intraprendere una missione di questo tipo, l'ingegnere di volo Wu Fei, che ha appena compiuto 32 anni. Ma a bordo della Shenzhou-21 con il giovane Fei, oltre all'esperto comandante Zhang Lu, 48 anni, che ha preso parte già alla missione Shenzhou-15 più di due anni fa e Zhang Hongzhang, 39 anni, anche quattro topi - due maschi e due femmine - che saranno oggetto dei primi esperimenti cinesi sui roditori in orbita. Addestramento a terra anche per loro.