Sparatoria Manhattan, la polizia: "Morto un nostro agente di 36 anni, aspettava il terzo figlio"

Tra le vittime della sparatoria a Manhattan c'è anche l’agente Didural Islam. Aveva 36 anni, era padre di due figli e la moglie è incinta del terzo. Lo ha ricordato in conferenza stampa il commissario della NYPD, Jessica Tisch: “Era assegnato al distretto 47 del Bronx. Si è messo in pericolo, ha fatto il sacrificio estremo, è morto come ha vissuto: da eroe”. L’aggressore ha usato un fucile M-4, ritrovato insieme a una pistola e munizioni all’interno del veicolo.