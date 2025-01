Spagna, incidente in una seggiovia di Astun sui Pirenei

In Spagna, in seguito a un incidente in una seggiovia sui Pirenei, dieci persone sono rimaste ferite, due delle quali gravemente. È accaduto in un impianto sciistico ad Astun, in provincia di Huesca, secondo quanto hanno riferito i servizi d'emergenza. La Guardia civil ha fatto sapere che una cabina si è staccata dalla struttura portante della seggiovia, a 15 metri d'altezza. Per i soccorsi sono intervenuti Croce rossa, Protezinoe civile, vigili del fuoco.