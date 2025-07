Spagna, incendi nella regione di Avila: vigili del fuoco in azione

Diversi incendi boschivi causati dalle alte temperature hanno interessato laregione di Avila, in Spagna, a nord-ovest di Madrid. Nella zona sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme, con l'unità militare di emergenza spagnola che ha inviato altri 16 uomini e 59 veicoli per rafforzare le proprie risorse nella zona. Roghi hanno coinvolto anche la regione di Léon. Secondo le autorità spagnole, fino al 29 luglio nel Paese sono stati registrati oltre 130 incendi, che hanno distrutto finora circa 35mila ettari di terreno.