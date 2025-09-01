Logo Tgcom24
LE OPERAZIONI DEI POMPIERI

Spagna, in fiamme la Costa del Sol: incendio a Benalmádena

Attivato il piano con elicotteri, mezzi a terra e squadre antincendio, ma le operazioni risultano complicate dal forte vento

01 Set 2025 - 14:00
00:36 

Un incendio è divampato in una zona montuosa di Benalmádena, dietro Calle Teide, nell'area di Santángelo Oeste, sulla Costa del Sol. L'allarme è scattato alle 12:10, dopo numerose segnalazioni giunte al 112. Attivato il piano Infoca con elicotteri, mezzi a terra e squadre antincendio. Le operazioni risultano complicate dal forte vento. Le autorità hanno invitato i cittadini a non ostruire le vie di accesso e a seguire solo le comunicazioni ufficiali.

