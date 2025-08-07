Logo Tgcom24
A BORDO ANCHE 4 BAMBINI

Spagna, il motoscafo sta per affondare: l'intervento della Guardia Civil

Paura al largo di Benicarló: salvate otto persone

07 Ago 2025 - 17:34
00:31 

Paura al largo della costa spagnola di Benicarló, nella Comunità Valenciana. Otto persone, tra cui quattro bambini, sono state tratte in salvo dalla Guardia Civil mentre si trovavano a bordo di un motoscafo che stava per affondare. Secondo quanto riferito in una nota ufficiale, il Servizio Marittimo della Guardia Civil di Castellón è intervenuto dopo aver ricevuto una segnalazione via radio dalla torre di controllo di Tarragona: un’imbarcazione da diporto stava imbarcando acqua ed era in pericolo a circa un miglio dalla spiaggia di Morrongo, a sud del porto di Benicarló. Il natante, battente bandiera spagnola, presentava una falla all’altezza della boccola dell’elica. I militari hanno messo subito in sicurezza i passeggeri, tutti illesi, prima di procedere al traino del mezzo verso il porto di Vinaròs. 

