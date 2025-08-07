Spagna, il motoscafo sta per affondare: l'intervento della Guardia Civil

Paura al largo della costa spagnola di Benicarló, nella Comunità Valenciana. Otto persone, tra cui quattro bambini, sono state tratte in salvo dalla Guardia Civil mentre si trovavano a bordo di un motoscafo che stava per affondare. Secondo quanto riferito in una nota ufficiale, il Servizio Marittimo della Guardia Civil di Castellón è intervenuto dopo aver ricevuto una segnalazione via radio dalla torre di controllo di Tarragona: un’imbarcazione da diporto stava imbarcando acqua ed era in pericolo a circa un miglio dalla spiaggia di Morrongo, a sud del porto di Benicarló. Il natante, battente bandiera spagnola, presentava una falla all’altezza della boccola dell’elica. I militari hanno messo subito in sicurezza i passeggeri, tutti illesi, prima di procedere al traino del mezzo verso il porto di Vinaròs.