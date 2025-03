Spagna e l'incubo attivisti "anti-turisti"

Gli attivisti anti-turismo hanno promesso di scatenare il caos in tutta la Spagna: i residenti minacciano un’estate di miseria per i vacanzieri bloccando l’accessibilità ad alcune località turistiche e mettendo in atto anche gesti violenti. L’ultimo caso a Tenerife dove manifestanti furiosi i giorni scorsi avrebbero incendiato e distrutto una flotta di auto a noleggio in uno scioccante atto di protesta.