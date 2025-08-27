Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spazio
UN SUCCESSO

SpaceX, l'ammaraggio della Starship nell'oceano Indiano

Così si è concluso il decimo test del veicolo spaziale

27 Ago 2025 - 10:51
01:05 

Si è concluso il decimo test di Starship, il veicolo dell'azienda SpaceX di Elon Musk, progettato per le future missioni su Luna e Marte. Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti: dopo l'ammaraggio controllato del razzo SuperHeavy, la capsula Starship ha rilasciato correttamente gli otto simulatori dei satelliti Starlink e ha proseguito il volo fino all'ammaraggio controllato nell'oceano Indiano, in una zona a Nordovest dell'Australia, avvenuto a poco più di un'ora dal lancio. È la prima volta, nella storia dei test della Starship, che vengono raggiunti tutti gli obiettivi previsti.

space x
video evidenza

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri