Spaccio di stupefacenti h24 in un box, arresti nel Foggiano

In un garage videosorvegliato il deposito della droga
I carabinieri del Comando provinciale di Foggia hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali, emessa dal gip del tribunale di Foggia su richiesta della locale procura, nei confronti di 12 persone di età compresa tra 21 e 46 anni, residenti nell'area sanseverese, per detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti in concorso. Solo uno di loro è accusato anche di porto abusivo di arma da fuoco. L'ordinanza, in particolare, dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 persone, la misura degli arresti domiciliari per altre 4 e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di uno soltanto degli indagati.
Avviata nel novembre 2023 e conclusa a marzo 2024, l'indagine è stata coordinata dalla procura di Foggia e condotta dalla Compagnia carabinieri di San Severo. I militari dell'Arma, partendo dal sequestro di una modica quantità di sostanza stupefacente per uso personale operata a carico di un acquirente del posto, sono riusciti a individuare un box prefabbricato adibito a vera e propria base di spaccio: era dotato di un impianto di videosorveglianza perimetrale, che permetteva di vedere cosa accadesse all'esterno, compreso quindi l'arrivo dei clienti e delle forze di polizia. Le cessioni, solitamente concordate telefonicamente con gli acquirenti, sarebbero state effettuate dagli indagati in modo da coprire l'intero arco della giornata.
L'indagine ha permesso, inoltre, di far emergere che un uomo di San Severo, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe curato l'approvvigionamento dello stupefacente, ceduto poi di volta in volta a prezzi prestabiliti e compendiati in un listino affisso all'interno dell'immobile (con dosi pre-confezionate da 50 euro per la cocaina e da 5 o 10 euro per la marijuana e l'hashish). I riscontri effettuati e le attività tecniche hanno permesso di documentare, anche con filmati e audio, numerosissimi episodi di spaccio, che hanno avuto luogo sia in orario diurno che notturno e per tutta la durata delle indagini, nonché il porto abusivo e la successiva introduzione nel box, da parte di uno degli indagati, di una pistola calibro 7,65. A sostegno degli elementi emersi nel corso dell'attività, sono stati effettuati 2 arresti in flagranza di reato, rispettivamente per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ed evasione, una persona è stata deferita per porto abusivo di armi 5 assuntori sono stati segnalati alla Prefettura di Foggia e sono stati sequestrati 700 grammi di sostanza stupefacente tra cocaina, hashish e marijuana.