Spaccio di stupefacenti h24 in un box, arresti nel Foggiano

L'indagine ha permesso, inoltre, di far emergere che un uomo di San Severo, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe curato l'approvvigionamento dello stupefacente, ceduto poi di volta in volta a prezzi prestabiliti e compendiati in un listino affisso all'interno dell'immobile (con dosi pre-confezionate da 50 euro per la cocaina e da 5 o 10 euro per la marijuana e l'hashish). I riscontri effettuati e le attività tecniche hanno permesso di documentare, anche con filmati e audio, numerosissimi episodi di spaccio, che hanno avuto luogo sia in orario diurno che notturno e per tutta la durata delle indagini, nonché il porto abusivo e la successiva introduzione nel box, da parte di uno degli indagati, di una pistola calibro 7,65. A sostegno degli elementi emersi nel corso dell'attività, sono stati effettuati 2 arresti in flagranza di reato, rispettivamente per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ed evasione, una persona è stata deferita per porto abusivo di armi 5 assuntori sono stati segnalati alla Prefettura di Foggia e sono stati sequestrati 700 grammi di sostanza stupefacente tra cocaina, hashish e marijuana.