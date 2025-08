Incidente impressionante a Borgo a Mozzano (Lucca). Nel pomeriggio di martedì 29 luglio un'automobilista, durante un sorpasso azzardato, ha preso il controllo dell'auto volando sul terrapieno in cemento del lato destro della carreggiata per poi ribaltarsi. Il conducente della macchina è stato portato in ospedale in gravi condizioni.